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23:48, 6 декабря 2022Мир

В Аргентине суд приговорил вице-президента к шести годам тюрьмы за коррупцию

В Аргентине суд приговорил вице-президента Киршнер к 6 годам тюрьмы за коррупцию

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Второй Федеральный суд Аргентины признал виновной вице-президента и бывшего лидера страны Кристину Фернандес де Киршнер и приговорил ее к шести годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает аргентинская газета Ámbito Financiero.

Кроме того, суд пожизненно лишил Киршнер права занимать государственные должности в рамках дела о коррупции.

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23 августа прокурор Диего Лусиани запросил 12 лет тюремного заключения для Фернандес де Киршнер.

В мае 2016 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении аргентинского вице-президента. Тогда судья Клаудио Бонадио обвинил ее, экс-министра экономики Алекса Кисиллофу и бывшего главу Центрального банка Алехандро Ваноли в продаже долларов на фьючерсных торгах по заниженной цене. На имущество каждого из них был наложен арест на сумму 1 миллион долларов.

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Глеб Бажуткин
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