В Кривом Роге произошел взрыв на объекте инфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры

На объекте промышленной инфраструктуры в Кривом Роге произошел взрыв, заявил мэр города Александр Вилкул в Telegram.

«Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры», — написал чиновник.

Накануне командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о смене тактики российских войск. По его словам, с момента, как генерал армии Сергей Суровикин пришел к командованию Объединенной группировкой войск в ходе спецоперации (СВО) армия России начала наносить больше ракетных ударов и использовать штурмовые отряды.