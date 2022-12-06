Россияне нашли мертвую крысу в купленной в супермаркете гречке

Жители Екатеринбурга купили в супермаркете гречку и нашли в ней мертвую крысу

В Екатеринбурге местные жители обнаружили мертвую крысу в пакете с гречкой, купленной в одном из супермаркетов. Соответствующие фотографии были опубликованы в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно открытую пачку крупы, в которой заметно тушку мертвого грызуна. «Купили гречку с сюрпризом», — прокомментировал случившееся автор поста.

В комментариях одни пользователи шутят, что «осталось купить рис с черепашками». Другие же призывают россиян не винить супермаркет и обратиться к производителю, а также в Роспотребнадзор.

Это не первый случай, когда россияне находят в купленных продуктах посторонние предметы. Жительница города Муравленко нашла в детском пюре мертвую мышь. По мнению производителя, герметичность упаковки была нарушена при транспортировке и продаже, о чем говорит плесень внутри.

Похожая история произошла в мае в Татарстане. Региональный Следственный комитет начал проверку после того, как четырехлетняя девочка поцарапала горло куском проволоки в батоне. По словам матери девочки, инородный предмет был похож на часть металлической губки для мойки посуды. Женщина самостоятельно извлекла объект из горла дочери.