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10:43, 6 декабря 2022Силовые структуры

Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей

СКР проверяет сообщение жительницы ДНР о расстреле украинскими военными ее сыновей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) проведет проверку по сообщению жительницы поселка Курдюмовка Донецкой народной республики (ДНР), рассказавшей, что двух ее сыновей расстреляли украинские военные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о новых преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения Донбасса зафиксируют российские следователи.

По словам женщины, украинские солдаты открыли огонь по ее сыновьям во дворе дома по надуманному предлогу, якобы из-за того, что она слишком долго несла из дома их паспорта.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности причастных к преступлению лиц.

В сентябре СКР сообщил о завершении расследования 80 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинскими военными в Донбассе. Материалы 10 из них переданы в правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР), 70 — в ДНР. К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Любовь Ширижик
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