Спикер парламента Молдавии высказался об инциденте с упавшей ракетой

Спикер парламента Гросу: необходимо дождаться окончания экспертизы по упавшей ракете

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу высказался об инциденте с упавшей ракетой на севере страны, призвав подождать окончания экспертизы. Об этом он заявил в эфире телеканала Pro TV.

«Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты», — сказал политик. По словам Гросу, несмотря на то, что сейчас нет никакой опасности, ситуация является серьезной из-за близости места падения снаряда к границе с Украиной.

5 декабря недалеко от города Бричень на севере Молдавии обнаружили неразорвавшуюся ракету. Сообщается, что ракета упала в ходе ударов по территории Украины. Саперы осмотрели снаряд, после чего пришли к выводу, что взрывчатого вещества на нем нет.