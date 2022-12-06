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00:59, 6 декабря 2022Бывший СССР

Спикер парламента Молдавии высказался об инциденте с упавшей ракетой

Спикер парламента Гросу: необходимо дождаться окончания экспертизы по упавшей ракете
СюжетРакетные удары по Украине:
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу высказался об инциденте с упавшей ракетой на севере страны, призвав подождать окончания экспертизы. Об этом он заявил в эфире телеканала Pro TV.

«Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты», — сказал политик. По словам Гросу, несмотря на то, что сейчас нет никакой опасности, ситуация является серьезной из-за близости места падения снаряда к границе с Украиной.

5 декабря недалеко от города Бричень на севере Молдавии обнаружили неразорвавшуюся ракету. Сообщается, что ракета упала в ходе ударов по территории Украины. Саперы осмотрели снаряд, после чего пришли к выводу, что взрывчатого вещества на нем нет.

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Варвара Кузьмина
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