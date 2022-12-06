В Госдуме назвали ЕС «мальчиком для битья» из-за санкций против России

Депутат Белик назвал ЕС «мальчиком для битья» из-за антироссийских санкций

Санкции против России ударяют по промышленности Европейского союза (ЕС), а также по его населению. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Основными «выгодоприобретателями» в этом конфликте являются США, отчасти Великобритания, добавил депутат. Он назвал ЕС «мальчиком для битья». «В долгосрочной стратегии Европа потеряет свои производства, потеряет свои рынки сбыта, а из-за океана их старшие товарищи сидят и потирают руки», — заявил Белик.

По словам парламентария, Европа покупает газ, заполняет газохранилища, но, «если кто-то с холодной головой взвесит те затраты, которые были у Европы в прошлом году и в этом — это две большие разницы». Затраты на обеспечение энергоресурсами ЕС выросли в разы, подчеркнул Белик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал мнение президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Он сослался на слова Макрона о том, что Европа и США «во имя одних и тех же принципов» участвуют в конфликте на Украине, однако платят за это не одинаковую цену.