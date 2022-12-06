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01:44, 6 декабря 2022Бывший СССР

В украинском Никополе сообщили о взрывах

В городе Никополе Днепропетровской области произошли взрывы

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В городе Никополе Днепропетровской области произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Какие-либо подробности не приводятся. При этом в городе звучит сирена воздушной тревоги.

3 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич-С14» (признана экстремистской и запрещена в России) в Никополе.

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Марина Совина
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