Выявлен точный механизм повышенного заражения ОРВИ в холодный сезон

Journal of Allergy and Clinical: обнаружен механизм сезонных колебаний заражений ОРВИ

Команда специалистов из Массачусетского университета исследования глаз и ушей и Северо-Восточного университета выявила точный и ранее неизвестный механизм иммунного ответа носа. Это объясняет повышенную вероятность заражения ОРВИ в холодный сезон. Выводы работы опубликованы в Journal of Allergy and Clinical.

«Считалось, что сезон простуды и гриппа приходятся на более прохладные месяцы, потому что люди больше задерживаются в помещениях, где вирусы легче распространяются воздушно-капельным путем», — рассказал один из авторов исследования. Теперь ученые обнаружили, что первопричиной сезонных колебаний вирусных заболеваний верхних дыхательных путей являются биологические факторы.

Предыдущие работы также показали, что клетки в передней части носа идентифицировали бактерии, а затем выпускали миллиарды крошечных, заполненных жидкостью частиц — внеклеточных пузырьков, или экзосом, которые проникали в слизь и атаковали патогены.

В новом исследовании было проанализировано, как клетки и образцы тканей носа пациентов, перенесших операцию, и здоровых добровольцев, реагировали на три вируса: один коронавирус и два риновируса, которые вызывают простудные заболевания.

Они заметили, что каждый патоген активирует реакцию экзосом из клеток носа, хотя и использует сигнальный путь, отличающийся от того, который происходит для борьбы с бактериями. Кроме того, удалось выяснить механизм, ответственный за антивирусную реакцию: при их проникновении внеклеточные пузырьки действовали как приманки, перенося элементы, с которыми вирус связывался вместо клеток носа.

Затем авторы проверили, как более низкие температуры влияют на этот процесс, учитывая, что внутренняя температура носа сильно зависит от температуры наружного воздуха. Для этого были изучены здоровые испытуемые, которые находились при комнатной температуре. После подвергли их поместили на 15 минут в пространство, где было 4,4 градуса Цельсия. Оказалось, что температура внутри носовой полости упала примерно на 5 градусов Цельсия. Этот же эксперимент был проведен на образцах тканей носа, что привело к замедлению иммунного ответа. Количество экзосом, выделяемых клетками носа, уменьшилось почти на 42 процента, а также в них было нарушено функционирование противовирусных белков.

В будущих исследованиях планируется провести подобные испытания с другими патогенами. В перспективе это позволит разработать новые терапевтические средства для активизации и усиления иммунного ответ носа — например, назальный спрей для увеличения количества внеклеточных пузырьков.