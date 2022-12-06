Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:45, 6 декабря 2022Наука и техника

Выявлен точный механизм повышенного заражения ОРВИ в холодный сезон

Journal of Allergy and Clinical: обнаружен механизм сезонных колебаний заражений ОРВИ

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Команда специалистов из Массачусетского университета исследования глаз и ушей и Северо-Восточного университета выявила точный и ранее неизвестный механизм иммунного ответа носа. Это объясняет повышенную вероятность заражения ОРВИ в холодный сезон. Выводы работы опубликованы в Journal of Allergy and Clinical.

«Считалось, что сезон простуды и гриппа приходятся на более прохладные месяцы, потому что люди больше задерживаются в помещениях, где вирусы легче распространяются воздушно-капельным путем», — рассказал один из авторов исследования. Теперь ученые обнаружили, что первопричиной сезонных колебаний вирусных заболеваний верхних дыхательных путей являются биологические факторы.

Предыдущие работы также показали, что клетки в передней части носа идентифицировали бактерии, а затем выпускали миллиарды крошечных, заполненных жидкостью частиц — внеклеточных пузырьков, или экзосом, которые проникали в слизь и атаковали патогены.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В новом исследовании было проанализировано, как клетки и образцы тканей носа пациентов, перенесших операцию, и здоровых добровольцев, реагировали на три вируса: один коронавирус и два риновируса, которые вызывают простудные заболевания.

Они заметили, что каждый патоген активирует реакцию экзосом из клеток носа, хотя и использует сигнальный путь, отличающийся от того, который происходит для борьбы с бактериями. Кроме того, удалось выяснить механизм, ответственный за антивирусную реакцию: при их проникновении внеклеточные пузырьки действовали как приманки, перенося элементы, с которыми вирус связывался вместо клеток носа.

Затем авторы проверили, как более низкие температуры влияют на этот процесс, учитывая, что внутренняя температура носа сильно зависит от температуры наружного воздуха. Для этого были изучены здоровые испытуемые, которые находились при комнатной температуре. После подвергли их поместили на 15 минут в пространство, где было 4,4 градуса Цельсия. Оказалось, что температура внутри носовой полости упала примерно на 5 градусов Цельсия. Этот же эксперимент был проведен на образцах тканей носа, что привело к замедлению иммунного ответа. Количество экзосом, выделяемых клетками носа, уменьшилось почти на 42 процента, а также в них было нарушено функционирование противовирусных белков.

В будущих исследованиях планируется провести подобные испытания с другими патогенами. В перспективе это позволит разработать новые терапевтические средства для активизации и усиления иммунного ответ носа — например, назальный спрей для увеличения количества внеклеточных пузырьков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Жители Новошахтинска описали обстановку после появления человека с оружием
Российский «Морской старт» назвали чемоданом без ручки
В Польше указали на ошибку в отношениях с Россией
Визажистка раскрыла простые способы выглядеть моложе за счет одной части лица
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности
Перевернувший квартиру вверх дном грабитель оказался соседским котенком
Названы самые аварийные дороги Москвы
Американский «летающий штаб» пролетел в 50 километрах от границ России
Ветеран ЦРУ раскрыл планы Зеленского
Некоторых россиян попросили отказаться от мандаринов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.