Россиянин четыре раза ударил жену ножом и свел счеты с жизнью

В Перми мужчина во время ссоры четыре раза ударил жену ножом и свел счеты с жизнью

В Перми 38-летний местный житель нанес жене четыре ножевых ранения в область грудной клетки и живота и покончил с собой — женщине удалось выжить. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

3 декабря между супругами произошел конфликт, после которого женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Врачам удалось спасти пациентку. Предварительно установлено, что удары ножом ей нанес муж. Сразу после совершения преступления он свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что присяжные признали виновным мужчину, зарезавшего охотничьим ножом сожительницу из ревности.