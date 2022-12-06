Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:34, 6 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин четыре раза ударил жену ножом и свел счеты с жизнью

В Перми мужчина во время ссоры четыре раза ударил жену ножом и свел счеты с жизнью

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

В Перми 38-летний местный житель нанес жене четыре ножевых ранения в область грудной клетки и живота и покончил с собой — женщине удалось выжить. Об этом во вторник, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

3 декабря между супругами произошел конфликт, после которого женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Врачам удалось спасти пациентку. Предварительно установлено, что удары ножом ей нанес муж. Сразу после совершения преступления он свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что присяжные признали виновным мужчину, зарезавшего охотничьим ножом сожительницу из ревности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Бывший чемпион UFC завершил карьеру
Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей
Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна
Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы
В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин
Объявленный в розыск в Латвии Черный Ленин рассказал об участии в СВО
Рита Ора появилась на публике без белья в прозрачном платье
В ДНР повредили химзавод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.