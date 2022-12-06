Турция заявила о поддержке Азербайджаном проекта «газового хаба»

Министр Донмез заявил, что Азербайджан выразил поддержку проекту «газового хаба» в Турции

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью 24tv заявил, что Азербайджан и ряд других стран выразили поддержку проекту «газового хаба» в стране, который предложил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«В конце недели их [азербайджанская] делегация будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект», — заявил глава ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба». По словам политика, работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях.