Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:35, 6 декабря 2022Мир

Турция заявила о поддержке Азербайджаном проекта «газового хаба»

Министр Донмез заявил, что Азербайджан выразил поддержку проекту «газового хаба» в Турции

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью 24tv заявил, что Азербайджан и ряд других стран выразили поддержку проекту «газового хаба» в стране, который предложил российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«В конце недели их [азербайджанская] делегация будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект», — заявил глава ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ведет подготовительные работы по проекту «газового хаба». По словам политика, работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию
Российские танкисты предотвратили несколько наступлений ВСУ за две недели
Британии предсказали проведение референдума о возвращении в ЕС
Военный эксперт объяснил рост интенсивности ударов ВСУ по ДНР и ЛНР
В Днепропетровске произошел взрыв
Saxo Bank спрогнозировал отставку Макрона
Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2022 года
В Аргентине суд приговорил вице-президента к шести годам тюрьмы за коррупцию
В США признали несовершенство механизма экспортных ограничений против России
Россияне назвали самые популярные слова 2022 года в области карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.