Стали известны подробности о седьмом погибшем при взрыве в доме в Нижневартовске

При разборе завалов дома в Нижневартовске обнаружено тело 24-летней Любови Гриценко

Седьмой погибшей в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске оказалась женщина. Подробности сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

При разборе завалов 6 декабря специалисты обнаружили тело 24-летней Любови Гриценко. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Россиянка и ее четырехлетний сын считались пропавшими без вести со дня взрыва. Ребенок пока не найден.

О ЧП в доме 6А по улице Мира в Нижневартовске стало известно 4 декабря. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей третьего подъезда.

Разбор завалов и проведение следственных действий на месте происшествия продолжается.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация газового баллона. Министр назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.

