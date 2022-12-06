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10:14, 6 декабря 2022Россия

Стали известны подробности о седьмом погибшем при взрыве в доме в Нижневартовске

При разборе завалов дома в Нижневартовске обнаружено тело 24-летней Любови Гриценко

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

Седьмой погибшей в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске оказалась женщина. Подробности сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

При разборе завалов 6 декабря специалисты обнаружили тело 24-летней Любови Гриценко. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Россиянка и ее четырехлетний сын считались пропавшими без вести со дня взрыва. Ребенок пока не найден.

О ЧП в доме 6А по улице Мира в Нижневартовске стало известно 4 декабря. В результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей третьего подъезда.

Разбор завалов и проведение следственных действий на месте происшествия продолжается.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация газового баллона. Министр назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.

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Евгения Куликова
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