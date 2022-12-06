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17:59, 6 декабря 2022Бывший СССР

Посольство России развенчало фейк о совке

Посольство России в Латвии развенчало фейк об изображении совка на консульском отделе

Фото: Sputnik / РИА Новости

Информация, опубликованная в социальных сетях, о том, что на здании консульского отдела посольства России в Латвии размещен баннер с изображением совка, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

«Распространяемая в социальных сетях фейковая информация не имеет никакого отношения к зданию консульского отдела посольства России в Латвии», — сообщили дипломаты.

Ранее глава Минобороны Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Киеву следует разрешить атаковать военные объекты внутри России, чтобы отразить удары по критической инфраструктуре.

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Василий Мека
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