Госдеп США выразил готовность помогать Украине

Прайс заявил, что США будут оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется

Власти Соединенных Штатов выразили готовность помогать Украине столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Политик ответил на вопрос о том, будут ли США помогать украинским властям в случае их стремления вернуть территории, вошедшие в состав России.

«Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам», — заявил Прайс.

3 декабря официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают частью России территории, перешедшие под контроль Москвы в ходе спецоперации на Украине.