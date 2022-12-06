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23:28, 6 декабря 2022Мир

Госдеп США выразил готовность помогать Украине

Прайс заявил, что США будут оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Власти Соединенных Штатов выразили готовность помогать Украине столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Политик ответил на вопрос о том, будут ли США помогать украинским властям в случае их стремления вернуть территории, вошедшие в состав России.

«Мы будем оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется, чтобы она восстановила свой суверенитет, свою независимость и территориальную целостность, но точную динамику определять украинцам», — заявил Прайс.

3 декабря официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают частью России территории, перешедшие под контроль Москвы в ходе спецоперации на Украине.

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Юлия Мискевич
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