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17:20, 6 декабря 2022Мир

Еще одна страна НАТО направит корабли к Тайваню для противостояния с КНР

Independent: Канада направит военные корабли в Тайваньский пролив для противостояния с КНР

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Канада приняла решение направить больше военных кораблей в Тайваньский пролив для противостояния с Китаем и оспаривания его претензий на международные воды. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Джоли, пишет Independent.

«Мы должны убедиться, что вопрос о Тайваньском проливе ясен, и что он остается международным проливом», — отметила глава ведомства на встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

Джоли подчеркнула, что Оттава продолжит «обеспечивать соблюдение международного порядка, основанного на правилах», так как речь идет о почти 200-километровом участке воды, отделяющем Тайвань от материкового Китая.

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Китай считает Тайвань частью своей территории, хотя остров находится под самоуправлением с момента отделения от материка в 1949 году после гражданской войны. Пекин также не признает пролив международными водами.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.

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Анжелика Бережная
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