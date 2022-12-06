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15:46, 6 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии возбудили уголовное дело из-за упавшей ракеты

Погранполиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за упавшей у границы с Украиной ракеты

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за упавших обломков ракеты на территории республики вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба молдавского МВД, передает РИА Новости.

«Сегодня район поисков расширили, следователи обнаружили еще несколько обломков той самой ракеты, обнаруженной вчера патрулем полиции. Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое в соответствии с положениями закона будет передано в прокуратуру», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что обнаруженные части снаряда подобрали и отправили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Погранполиция повысила уровень боевой готовности и усилила патрулирование в районах Бричаны и Окница.

5 декабря саперы проверили корпус и обломки ракеты. В результате осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатое вещество на объектах отсутствует. В тот же день неразорвавшийся снаряд нашли недалеко от города Бричаны в саду. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что упавшие на молдавской территории части ракеты, скорее всего, относятся к комплексу противовоздушной обороны С-300, который стоит на вооружении Украины.

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Кристина Есикова
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