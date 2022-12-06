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12:41, 6 декабря 2022Россия

Шойгу отчитался о взятии под контроль шести населенных пунктов в Донбассе

Шойгу заявил, что ВС России взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донбассе
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под свой контроль шесть населенных пунктов на территории Донбасса, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

«За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — отчитался глава Минобороны.

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Россия продолжает наступать на донецком направлении. 30 ноября Минобороны сообщило о взятии под полный контроль населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР. 1 декабря под контроль России перешел поселок Курдюмовка в ДНР — в результате наступательных действий были уничтожены более 60 бойцов ВСУ, три танка и шесть боевых бронемашин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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