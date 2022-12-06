Россиянка дистанционно оформила карту Visa на Шри-Ланке и поделилась опытом

АТОР: россиянка дистанционно оформила карту Visa перед поездкой на Шри-Ланку

Туристке из Москвы в числе первых россиян удалось самостоятельно и дистанционно открыть счет в ланкийском банке People's Bank и оформить карту Visa перед поездкой на Шри-Ланку. Своим опытом девушка поделилась с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Первым этапом стало заполнение анкеты на сайте посольства Шри-Ланки в Москве — в специальном разделе необходимо скачать два бланка заявлений на получение карты и заполнить их согласно приложенному образцу. Далее документы нужно отправить на электронную почту People's Bank.

По словам россиянки, сотрудники банка связались с ней менее чем через сутки: ей написали письмо на электронную почту и в WhatsApp с целью подтверждения контактных данных. «Меня подробно расспросили о том, какой счет мне нужен, собираюсь ли я пользоваться картой за границей, и уточнили даты моего визита на Шри-Ланку», — рассказала собеседница АТОР.

Отмечается, что, согласно правилам оформления карты, банк рассматривает заявление на открытие счета в течение двух недель. Тем не менее до прилета туристки на курорт оставалось менее двух недель, поэтому ей предложили забрать карту не в аэропорту, а в отделении банка в любом городе Шри-Ланки.

В отделении банка в Негомбо у россиянки сфотографировали загранпаспорт и разрешение на въезд (ЕTA). На стандартную для оформления карт процедуру ушел примерно час. Туристка посоветовала приходить в офис банков как можно раньше (так как они работают до 15 часов и только по будням), а также воспользоваться услугами местного гида для преодоления языкового барьера.

«На территории Шри-Ланки я могу снимать с этой карты деньги в ланкийских рупиях. За годовое обслуживание карты я должна буду платить всего 100 рублей. Также для того, чтобы карта оставалась действительной весь свой срок — пять лет, на ней должен быть минимальный остаток 50 долларов», — рассказала девушка, добавив, что этой картой ей также уже удалось оплатить покупку в американском онлайн-магазине.

В ноябре Народный банк Шри-Ланки предложил россиянам удаленно открыть карты Visa и Mastercard перед отправлением на курорт. Для этого требуется открыть личный счет в долларах или евро в Народном банке Шри-Ланки за две недели до посещения страны, а после перевести на него средства со счета в НИПБ (российский Национальный инвестиционно-промышленный банк).