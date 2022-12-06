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10:09, 6 декабря 2022Силовые структуры

В российском регионе при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник ФСБ

Под Тюменью при невыясненных обстоятельствах во время охоты погиб сотрудник ФСБ

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Тюменской области во время охоты погиб сотрудник регионального управления ФСБ — обстоятельства смерти остаются невыясненными. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, 3 декабря мужчина вместе с коллегами приехал на охоту в лесной массив Нижнетавдинского района, где получил огнестрельное ранение. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. По одной из них, выстрелить случайно мог местный фермер. Его задержали по подозрению в смертельном ранении человека.

Ранее сообщалось, что житель Ростовской области во время охоты подстрелил напарника вместо косули. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали внутреннее повреждение органов. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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Илона Палей
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