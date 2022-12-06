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18:32, 6 декабря 2022Силовые структуры

Фермера арестовали по обвинению в убийстве сотрудника ФСБ на охоте

В Тюмени суд арестовал до февраля фермера, застрелившего сотрудника ФСБ в лесу на охоте
Начало событий в новости В российском регионе при невыясненных обстоятельствах погиб сотрудник ФСБ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 3 февраля 42-летнего местного жителя Александра Сысоева, который обвиняется в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что 3 декабря подсудимый находился в лесу рядом с селом Бухтал. С близкого расстояния он выстрелил из огнестрельного оружия в спину мужчине, который 4 декабря скончался в тюменской больнице.

Сысоев не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Его причастность к убийству подтвердили свидетели, а также заключения экспертов. Он является местным фермером, уточняет 72.ru. Погибший — сотрудник регионального управления ФСБ. Трагедия произошла во время охоты.

Родная сестра Сысоева утверждает, что брат был дома с матерью и непричастен к убийству. По ее словам, Александр незнаком с погибшим и у него не было причин для совершения преступления.

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Любовь Ширижик
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