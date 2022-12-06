Фермера арестовали по обвинению в убийстве сотрудника ФСБ на охоте

В Тюмени суд арестовал до февраля фермера, застрелившего сотрудника ФСБ в лесу на охоте

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 3 февраля 42-летнего местного жителя Александра Сысоева, который обвиняется в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что 3 декабря подсудимый находился в лесу рядом с селом Бухтал. С близкого расстояния он выстрелил из огнестрельного оружия в спину мужчине, который 4 декабря скончался в тюменской больнице.

Сысоев не признает вину в инкриминируемом ему преступлении. Его причастность к убийству подтвердили свидетели, а также заключения экспертов. Он является местным фермером, уточняет 72.ru. Погибший — сотрудник регионального управления ФСБ. Трагедия произошла во время охоты.

Родная сестра Сысоева утверждает, что брат был дома с матерью и непричастен к убийству. По ее словам, Александр незнаком с погибшим и у него не было причин для совершения преступления.