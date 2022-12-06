Samsung придумала новый способ защиты смартфонов

SamMobile: Samsung изобрела сканер отпечатков пальцев, который невозможно взломать

Компания Samsung анонсировала появление сканера отпечатка пальцев для смартфонов, который практически невозможно взломать. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты сослались на материалы корейской корпорации, согласно которым компания изобрела новую технологию по защите информации на смартфонах. Инженеры предложили при разблокировке определенных функций телефона сканировать не один, а три пальца пользователя.

По словам специалистов Samsung Display, одновременное использование трех пальцев при сканировании позволяет сделать смартфон в 2,5 миллиарда раз безопаснее. Чтобы потребителю не пришлось вводить данные с каждого пальца по отдельности, Samsung придумала OLED-дисплей нового поколения, вся поверхность которого выступает в качестве пространства для сканирования. Таким образом, потребитель может приложить три пальца своей руки к любому месту на экране.

Судя по всему, система аутентификации с помощью трех пальцев будет использоваться при взаимодействии с конфиденциальными данными потребителей — например, при работе с финансовыми приложениями. В Samsung не смогли уточнить, когда новая технология появится в смартфонах бренда.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев сообщил, как можно защитить смартфон от слежки. Специалист рекомендовал ограничить доступ к конфиденциальным данным для новых приложений.