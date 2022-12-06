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15:24, 6 декабря 2022Путешествия

Туристка познакомилась в соцсетях с мужчиной на Бали и была изнасилована

Австралийка сходила в бар на Бали и была изнасилована туристом из Нигерии

Фото: Timo Wagner / Unsplash

Австралийская туристка, приехавшая в отпуск в Индонезию, сходила в бар на популярном азиатском курорте и была изнасилована. Подробности публикует британский таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в курортной зоне Кут, расположенной на юге Бали, в пятницу, 2 декабря. По словам 31-летней жительницы Австралии, во время отдыха на острове она познакомилась через соцсети с 23-летним туристом из Нигерии, который также путешествовал по стране.

Позже молодые люди встретились в одном из ночных баров Куты и, по словам очевидцев, вместе распивали спиртные напитки. Далее туристы покинули клуб на скутере нигерийца. Как позже рассказала девушка полиции, мужчина привез ее в номер забронированного отеля и изнасиловал. В результате предполагаемого нападения австралийка получила синяки и порезы на руках и талии.

В настоящий момент злоумышленника разыскивает полиция. Согласно индонезийскому законодательству, насильника могут посадить в тюрьму до 20 лет.

Ранее сообщалось, что британская туристка, отдыхавшая в Греции, возвращалась на такси в отель с новым знакомым и подверглась изнасилованию. Инцидент произошел на популярном курорте Родос. По словам 32-летней туристки из Великобритании, во время отдыха в местном баре она познакомилась с мужчиной. 

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Валентина Процкова
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