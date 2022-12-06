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06:17, 6 декабря 2022Мир

США и Австралия заявили о намерении противостоять военной активности Китая

Министры обороны США и Австралии договорились противостоять военной активности Китая

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин и его австралийский коллега Ричард Марлз подтвердили намерение двух стран наращивать двустороннее военно-техническое сотрудничество, а также противодействовать шагам Китая в военной сфере. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Встреча глав оборонных ведомств США и Австралии состоялась в понедельник., 5 декабря. Во время беседы Остин и Марлз обменялись мнениями об обстановке в сфере региональной безопасности. В частности, они отметили общую решимость противодействовать дестабилизирующей военной активности Китая.

Ранее агенство Reuters сообщало, что США планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на авиабазе в Северной Австралии. Такое решение принято на фоне осложнений в отношениях с властями Китая. Речь о базе Tindal в 300 километрах южнее Дарвина — столицы Северной территории Австралии.

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Марина Совина
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