США добавят 100 новых ракет к ЗРК Patriot в пакет военной помощи Тайваню

Bloomberg: США добавят 100 ракет к ЗРК Patriot на $882 млн в пакет военной помощи Тайваню

Соединенные Штаты намерены добавить 100 новых ракет к зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot в пакет военной помощи Тайваню. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Госдепартамента США.

Уточняется, что пакет военной помощи включает в себя более совершенные ЗРК Patriot, чем отправленные ранее ракеты, а также радиолокационное и вспомогательное оборудование на сумму 882 миллиона долларов.

Как отмечает агентство, данное предложение «технически не является новым», поскольку оно было подготовлено в соответствии с положениями сделки, заключенной США и Тайванем в 2010 году. Тогда стоимость контракта составила 2,81 миллиарда долларов. Модернизация не изменит общую стоимость этой сделки, подчеркивается в материале.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты допускают возможность нападения КНР на Тайвань. По ее словам, Вашингтон прилагает усилия, чтобы не допустить такого развития событий.