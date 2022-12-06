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08:31, 6 декабря 2022Мир

В США рассказали о производстве Россией крылатых ракет в условиях санкций

NYT: Россия производит крылатые ракеты, несмотря на западные санкции
СюжетРакетные удары по Украине:

Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источники издания утверждают, что как минимум одна из ракет Х-101, поразивших объекты критической инфраструктуры Украины, была произведена «не позднее октября 2022 года». При этом Москва не может получать полупроводники и иные электронные компоненты. Газета полагает, что Россия либо наладила альтернативные каналы поставок электроники, либо у нее были значительные запасы до начала спецоперации.

Чиновники Пентагона утверждают, что с февраля Россия выпустила множество дальнобойных снарядов и ракет, и неясно, сколько вооружений имеется в арсеналах Вооруженных сил РФ. При этом оговаривается, что стандартной общемировой практикой является применение в первую очередь более старых боеприпасов, хранящихся на складах.

В октябре глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия обладает глубокими запасами вооружений. По его словам, удары по объектам инфраструктуры на Украине показали, что у Москвы очень боеспособная военная машина.

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Марина Совина
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