В США рассказали о производстве Россией крылатых ракет в условиях санкций

NYT: Россия производит крылатые ракеты, несмотря на западные санкции

Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на антироссийские санкции. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Источники издания утверждают, что как минимум одна из ракет Х-101, поразивших объекты критической инфраструктуры Украины, была произведена «не позднее октября 2022 года». При этом Москва не может получать полупроводники и иные электронные компоненты. Газета полагает, что Россия либо наладила альтернативные каналы поставок электроники, либо у нее были значительные запасы до начала спецоперации.

Чиновники Пентагона утверждают, что с февраля Россия выпустила множество дальнобойных снарядов и ракет, и неясно, сколько вооружений имеется в арсеналах Вооруженных сил РФ. При этом оговаривается, что стандартной общемировой практикой является применение в первую очередь более старых боеприпасов, хранящихся на складах.

В октябре глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия обладает глубокими запасами вооружений. По его словам, удары по объектам инфраструктуры на Украине показали, что у Москвы очень боеспособная военная машина.