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12:58, 6 декабря 2022Россия

Шойгу заявил о защите важных объектов на взятых под контроль территориях

Шойгу: ВС России защищают критически важные объекты на взятых под контроль территориях

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России защищают критически важные объекты на взятых под контроль территориях Донбасса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, российские войска продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на подконтрольных территориях.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ноябрь потеряли свыше 8,3 тысячи военных, а также пять самолетов и десять вертолетов. Помимо этого, противник потерял 149 танков и более 300 боевых бронированных машин, добавил министр обороны.

Также глава ведомства сообщил, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), тем самым создавая видимость угрозы ядерной катастрофы. Российские войска принимают все меры для обеспечения безопасности ЗАЭС, подчеркнул Шойгу.

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Сергей Истомин
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