Экс-депутат Рады назвал цель создания НАБУ

Экс-депутат Рады Олейник заявил, что НАБУ создали для политического контроля чиновников

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал цель создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в беседе с газетой «Известия». По его словам, это было сделано для политического контроля чиновников и собирания компромата на них.

Олейник обратил внимание на то, что Высший антикоррупционный суд занимается только серьезными должностными лицами, однако за пять лет он не вынес ни одного приговора. «А сами антикоррупционные системы страдают от того, с чем борются», — констатировал он. В частности, экс-депутат напомнил про директора НАБУ Артема Сытника, который в 2019 году оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные нарушения.

«Запад понимает, что Украина сегодня как Афганистан — можно вложить сколько угодно и никакого спроса. И даже если республиканцы захотят, они не смогут проверить, что происходило на украинской земле», — отметил Олейник. Он выразил уверенность, что «лишних свидетелей со временем уберут».

4 ноября в отставку из-за коррупционного скандала ушел глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан. Уточнялось, что речь шла о подозрении в получении незаконной компенсации за жилье из госбюджета.