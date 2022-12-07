Польша понадеялась получить американские танки в 2023 году

Премьер Польши Моравецкий понадеялся на получение от США танков Abrams в 2023 году

Польша надеется получить американские боевые танки Abrams уже в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Вице-премьер Мариуш Блащак ведет переговоры с американской стороной, и не исключено, что первые Abrams поступят к нам уже в следующем году!» — заявил он.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования к ним. Соединенные Штаты готовы осуществить «иностранную военную продажу правительству Польши» соответствующего вооружения на сумму 3,75 миллиарда долларов.

5 декабря в польский порт Гдыня прибыла новая партия из 800 единиц американской военной техники, в том числе бронированные машины и танки Abrams. Ожидается, что через месяц в Польшу привезут еще одну партию американской военной техники из двух тысяч единиц. Часть техники отправится в восточные регионы страны.