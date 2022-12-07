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14:53, 7 декабря 2022Россия

Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом

Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Лиине

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания адмирала командующему Балтийским флотом Виктору Лиине. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: <…> адмирала — Лиине Виктору Николаевичу», — говорится в документе.

Лиина назначили на пост командующего Балтийским флотом в октябре 2021 года. До этого он был первым заместителем командующего Черноморским флотом и служил в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

Командующий Балтийским флотом также награжден орденами «За военные заслуги», «За морские заслуги», «Нахимова» и ведомственными медалями.

В феврале Путин присвоил звания генерала 26 военнослужащим Вооруженных сил, генерал-майора — двадцати четырем полковникам и четверым военнослужащим Росгвардии.

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Анастасия Шейкина
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