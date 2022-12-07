В крови погибшей в ДТП Энн Хеч не обнаружили наркотиков в момент аварии

Вскрытие погибшей в ДТП Энн Хеч показало, что актриса не была под воздействием наркотиков

В крови 53-летней погибшей в ДТП американской актрисы Энн Хеч не обнаружили наркотиков в момент аварии в августе этого года. Об этом сообщает People.

Согласно отчету судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, в моче артистки были найдены следы кокаина и каннабиса, однако в крови запрещенных веществ обнаружено не было.

«Кровь при поступлении в больницу показала наличие бензоилэкгонина, неактивного метаболита кокаина, что означает, что она употребляла в прошлом, но не во время аварии», — рассказали изданию эксперты.

В отчете также указали, что в результате ДТП ожоги на теле актрисы были настолько сильными, что не позволяли ее телу эффективно поглощать кислород, что привело к аноксическому поражению головного мозга. Это и стало причиной смерти звезды.

5 августа 53-летняя актриса на своем MINI Cooper врезалась в гараж многоквартирного дома на Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе. После этого Хеч уехала с места ДТП и через несколько километров врезалась в жилой дом в районе Мар-Виста. Автомобиль и здание загорелись. Актриса была доставлена в больницу с сильными ожогами в критическом состоянии. Хеч неделю находилась в коме, после чего ее отключили от аппарата жизнеобеспечения. Мертвой актрису объявили 12 августа.

В ноябре владелица разрушенного в ДТП с Хеч дома подала в суд на представителей актрисы.