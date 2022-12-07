В России спрогнозировали снижение продаж автомобилей более чем наполовину

«Ъ»: продажи автомобилей в России в 2022 году упадут на 60%

Продажи автомобилей по итогам 2022 года года снизятся на 60 процентов. Об этом в среду, 7 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный прогноз и расчеты профильных аналитиков.

Расчеты основаны на статистике Ассоциации европейского бизнеса за 11 месяцев. По данным экспертов, падение продаж составит 60,2 процента и составит 664–666 тысяч автомобилей, что на один миллион машин меньше, чем годом ранее.

По мнению опрошенных изданием экспертов, снижение продаж на авторынке более чем наполовину приведет к тому, что традиционных новогодних распродаж в этом году не будет, поскольку у дилеров нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов. Цены начнут падать только по мере насыщения рынка, пишет газета.

Параллельно с падением продаж на местном авторынке сократились и расходы россиян на покупку новых машин, они упали примерно на 5 процентов в октябре 2022 года после роста в течение двух месяцев. Граждане приобрели машин на 88,7 миллиарда рублей, что на 4,9 миллиарда рублей меньше, чем в сентябре.