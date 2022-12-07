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15:11, 7 декабря 2022Ценности

Раскрыты варианты нового названия магазинов Mothercare в России

Магазины Mothercare могут открыться в России под товарным знаком Motherbear

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ретейлер «МФК Джамилько», который стал владельцем компании-франчайзи магазинов покинувшего Россию бренда Mothercare, раскрыл варианты его нового названия на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 1 декабря «МФК Джамилько» подал заявки на регистрацию товарных знаков Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.

О том, что магазины Mothercare вновь откроются в Москве и Санкт-Петербурге под другим названием, стало известно в ноябре. Уточнялось, что стоимость товаров может увеличится на 30 процентов из-за нового подрядчика, которого ищут в Турции и Китае.

Компания «МФК Джамилько» уже управляет марками New Balance, Lee, Timberland и DKNY в России. Известно, что в ближайшее время планируется открытие магазинов Victoria's Secret и Body Shop.

Британский производитель детских товаров Mothercare объявил о приостановке своей деятельности в России 9 марта.

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Карина Черных
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