Раскрыты варианты нового названия магазинов Mothercare в России

Магазины Mothercare могут открыться в России под товарным знаком Motherbear

Ретейлер «МФК Джамилько», который стал владельцем компании-франчайзи магазинов покинувшего Россию бренда Mothercare, раскрыл варианты его нового названия на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 1 декабря «МФК Джамилько» подал заявки на регистрацию товарных знаков Motherbear, Kidstudio, Wonderkid и Wearkids.

О том, что магазины Mothercare вновь откроются в Москве и Санкт-Петербурге под другим названием, стало известно в ноябре. Уточнялось, что стоимость товаров может увеличится на 30 процентов из-за нового подрядчика, которого ищут в Турции и Китае.

Компания «МФК Джамилько» уже управляет марками New Balance, Lee, Timberland и DKNY в России. Известно, что в ближайшее время планируется открытие магазинов Victoria's Secret и Body Shop.

Британский производитель детских товаров Mothercare объявил о приостановке своей деятельности в России 9 марта.