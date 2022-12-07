Венгрия отменила ограничение цен на бензин из-за санкций Евросоюза

Правительство Венгрии отменило ограничение цен на бензин из-за санкций Евросоюза

Правительство Венгрии отменило административное ограничение цен на бензин в связи с возникшим в стране дефицитом топлива из-за санкций Европейского союза (ЕС) против поставок нефти из России. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, пишет 24.hu.

По его словам, запрет на поставки российской сырой нефти привел к сбоям в импорте топлива. «Результатом санкций Брюсселя является то, что мы больше не можем гарантировать цену на бензин в 480 форинтов», — отметил он.

Гуйяш также сообщил, что руководство крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL уведомило министра энергетики страны о невозможности обеспечить национальную экономику достаточным количеством топлива из-за санкций ЕС. Он добавил, что снятие ограничения на цены на бензин приведет к росту инфляции.

По его словам, запасов бензина в Венгрии хватит на несколько месяцев. Глава MOL Жолт Эрнади, в свою очередь, подчеркнул, что через два месяца в силу вступят санкции на российские нефтепродукты. Он отметил, что это также станет критической ситуацией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рост цен на энергию и инфляция в Европе являются результатом антироссийских санкций ЕС. По его мнению, причины высоких цен не экономические, а политические.

