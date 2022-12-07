Блогерша сделала ботокс и попала в больницу

Блогерша Джози Аплин сделала ботокс у косметолога и попала в больницу из-за отека на лице

Блогерша Джози Аплин сделала ботокс у косметолога и попала в больницу из-за сильного отека на лице. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах юзерша с никнеймом josiecatexplinx предстала перед подписчиками с красными опухшими щеками и глазами. «Теперь я похожа на бурундука», — пожаловалась она. Вдобавок девушка поделилась снимками, на которых она улыбается с посиневшей и отекшей верхней губой. «Не могу поверить в то, что я выгляжу так», — подписала Аплин публикацию.

Пользовательница сети рассказала, что в связи с этим ей пришлось вызвать скорую помощь. «Они [врачи] только что дали мне препараты, чтобы остановить аллергическую реакцию», — пояснила она.

Подписчики были взволнованы состоянием инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях. «Я подумал, что это наложенный фильтр в сети, а не ваше настоящее лицо», «Представляю, какая это боль, я волнуюсь за вас», «С тобой все в порядке?» — поинтересовались они.

В ноябре блогерша Ники Андреа сделала ботокс и лишилась возможности выражать эмоции на лице. «На этот раз мне вкололи намного больше единиц препарата, чем обычно, и мое лицо буквально заморозилось», — призналась юзерша.