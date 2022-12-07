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14:44, 7 декабря 2022Экономика

Цены на нефть опустились ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Цена февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 7 декабря опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января (минус 2 процента к цене предыдущего закрытия торгов), свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке цена Brent падала до 77,77 доллара за баррель. По состоянию на 14:40 по московскому времени она скорректировалась до 79,45 доллара за баррель (плюс 0,13 процента к цене предыдущего закрытия торгов).

Днем ранее, 6 декабря Brent подешевела ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января, цена снизилась на 3,35 процента к предыдущему закрытию. Накануне вступил в силу потолок цен на российскую нефть, утвержденный ЕС, G7 и Австралией на уровне 60 долларов за баррель, а также эмбарго Евросоюза на ее морские закупки. Рынок отреагировал на него сначала умеренным ростом котировок, а потом резким падением.

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Софья Ермакова
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