Кремль заявил о направленности военного бюджета США на дестабилизацию в Европе

Кремль заявил о направленности военного бюджета США на длительную дестабилизацию в Европе

Военный бюджет США носит беспрецедентно конфронтационный характер по отношению к России и направлен на длительную дестабилизацию ситуации в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 7 декабря, РИА Новости.

«[Это] чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте», — сказал он.

Одобренный парламентом США военный бюджет страны на 2023 год предполагает выделение дополнительных 800 миллионов долларов для Украины и более шести миллиардов — на сдерживание России в Европе, выработку «всеобъемлющей стратегии» по борьбе с гиперзвуковым оружием, а также устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Москвой по системам противоракетной обороны (ПРО).