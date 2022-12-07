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12:39, 7 декабря 2022Россия

В Петербурге женщина выкрала из реанимации четырехмесячного сына с пневмонией

В Петербурге гражданка Узбекистана выкрала из реанимации 4-месячного сына с пневмонией

Фото: Charles Eugene / Unsplash

В Санкт-Петербурге гражданка Узбекистана выкрала из реанимации четырехмесячного сына с острой пневмонией. Об этом сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах.

3 декабря в детскую городскую больницу № 22 поступил ребенок в сопровождении 37-летней матери. Медики диагностировали у мальчика ОРВИ, острый ринофарингит, острый бронхиолит, острую пневмонию и дыхательную недостаточность второй степени.

Через два дня женщина без разрешения врачей забрала сына из реанимационного отделения и покинула больницу. Позже их нашли в деревне Порошкино.

Ребенка вновь отвезли в больницу, а мать доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что уроженка Киргизии нашла девочку на лавочке в Москве и четыре года воспитывала ее без документов. Сотрудники полиции изъяли ребенка, а в отношении женщины начали проводить проверку.

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Анна Щербакова
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