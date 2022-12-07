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21:39, 7 декабря 2022Мир

Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди допустил эскалацию на Украине из-за войск США в Польше
Филипп Джиральди

Филипп Джиральди. Кадр: Judge Napolitano -- Judging Freedom / YouTube

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Журналист Эндрю Наполитано попросил Джиральди оценить размещение в Польше «сорока тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке». В ответ офицер предупредил о возможной эскалации на Украине из-за присутствия войск США на польской территории.

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«Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта», — допустил он.

По мнению Джиральди, солдаты НАТО вряд ли пересекут польско-украинскую границу, однако этот сценарий является опасным. Его невозможно осуществить незаметно для российской разведки, уверен он. По словам офицера, Москве становится известно о действиях натовского контингента «в самую первую минуту их подготовки».

Ранее Джиральди раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского. По мнению офицера, украинский лидер намерен вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

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Марина Совина
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