Офицер ЦРУ предупредил о возможной эскалации на Украине

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди допустил эскалацию на Украине из-за войск США в Польше

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Журналист Эндрю Наполитано попросил Джиральди оценить размещение в Польше «сорока тысяч американцев, которые полностью вооружены и готовы к атаке». В ответ офицер предупредил о возможной эскалации на Украине из-за присутствия войск США на польской территории.

«Нельзя исключать вероятность инцидентов, которые могут обернуться недоразумением между сторонами. Это исход, которого следует избегать, потому что он неизбежно приведет к эскалации конфликта», — допустил он.

По мнению Джиральди, солдаты НАТО вряд ли пересекут польско-украинскую границу, однако этот сценарий является опасным. Его невозможно осуществить незаметно для российской разведки, уверен он. По словам офицера, Москве становится известно о действиях натовского контингента «в самую первую минуту их подготовки».

Ранее Джиральди раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского. По мнению офицера, украинский лидер намерен вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.