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23:34, 7 декабря 2022Спорт

Тренер сборной России рассказал о вреде соцсетей для футболистов

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, что соцсети вредят молодым футболистам

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о влиянии социальных сетей на поведение молодых футболистов. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, они вредят неопытным игрокам. «Есть футболисты, которые только и делают, что сидят в соцсетях, а футболом не занимаются. В сети они популярные — тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке», — заявил Онопко.

Тренер отметил, что ощущения игроков часто не соответствуют действительности. «Поэтому и садятся на лавку», — добавил Онопко.

В июле прошлого года была названа стоимость одного поста нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По информации «Би-би-си», публикация рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов.

Алексей Гусев
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