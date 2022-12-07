Тренер сборной России рассказал о вреде соцсетей для футболистов
Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал о влиянии социальных сетей на поведение молодых футболистов. Об этом сообщает Sport24.
По словам специалиста, они вредят неопытным игрокам. «Есть футболисты, которые только и делают, что сидят в соцсетях, а футболом не занимаются. В сети они популярные — тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке», — заявил Онопко.
Тренер отметил, что ощущения игроков часто не соответствуют действительности. «Поэтому и садятся на лавку», — добавил Онопко.
В июле прошлого года была названа стоимость одного поста нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По информации «Би-би-си», публикация рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов.