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10:36, 7 декабря 2022Мир

В Госдуме отреагировали на желание США исключить Россию из G20

Депутат Чепа считает, что США не смогут продавить исключение России из G20
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Попытка продавить исключение России из G20 у США не удастся, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение администрации Соединенных Штатов.

Стало известно, что власти США начнут добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20. Мера включена в проект оборонного бюджета США, который согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса.

«G20 — это не только Соединенные Штаты Америки и не только НАТО. Есть страны, которые выступают категорически против исключения России из "Большой двадцатки". На сегодняшний день многие страны прекрасно понимают, что без участия России большинство проблемных вопросов решить просто невозможно», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что Россия будет внимательно наблюдать за развитием событий и отреагирует на предложение США дипломатическим путем.

И лично у меня есть уверенность в том, что попытка продавить такие предложения не получится

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам противоракетной обороны (ПРО).

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Алена Шевченко
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