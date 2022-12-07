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18:06, 7 декабря 2022Россия

Путин упрекнул гарантов Минских соглашений

Путин заявил о молчании партнеров, призванных быть гарантами Минских соглашений
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин упрекнул западных партнеров в том, что те молчат, стоит им напомнить, что они были призваны быть гарантами Минских соглашений. Слова главы государства приводит РИА Новости.

По его словам, гаранты после госпереворота на Украине должны были вернуть все в правовое поле и призвать к проведению всеобщих выборов, однако ничего не было сделано.

«И я сейчас, когда напоминаю своим коллегам, в том числе в телефонных разговорах, об этом, все молчат, ответить-то нечего», — заявил Путин.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что западные государства, которые выступали гарантами Минских соглашений, никогда не стремились к урегулированию ситуации на Украине. Он также обвинил западные государства в том, что именно их действия привели к конфликту на Украине.

В конце октября Путин заявил о публичном отказе Украины от Минских соглашений. По его словам, украинское руководство пошло на такой шаг при поддержке своих западных кураторов.

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Алина Гончарова
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