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16:51, 7 декабря 2022Мир

Версию о причастности других стран к подготовке госпереворота в Германии оценили

Политолог Топорнин усомнился во внешнем влиянии на подготовку госпереворота в Германии

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Вероятнее всего, внешнего вмешательства в предотвращенный в Германии госпереворот не было. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Неожиданная новость

Ранее сообщалось, что полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, которые либо были членами террористической организации правого толка, либо поддерживали ее.

Было неожиданно узнать, что достаточно серьезная радикальная группировка готовила захват Бундестага в Берлине и, возможно, даже хотела захватить власть

Николай Топорнинполитолог

«Прямо скажем, что в это верится с трудом, понимая, что немецкое общество достаточно сильно консолидировано. Конечно, там есть различные радикальные течения как слева, так и справа, но все-таки вряд ли у кого-то возникали сомнения, что в Германии возможна такого рода ситуация, которая была в январе 2021 года в США. Когда группа вандалов сумела штурмом взять Капитолий», — отметил Топорнин.

При этом политолог напомнил, что в США на захват Капитолия были причины: выборы, подсчет голосов и постоянные обвинения Трампа с Байденом.

«В Германии же ничего такого нет. Там достаточно спокойная ситуация. Правительство пользуется доверием у населения. Видимых причин для такого рода инсинуаций здесь не было. Но это говорит о том, что даже при внешнем спокойствии органы должны постоянно контролировать ситуацию», — убежден он.

Беженцы в Германии

Германия за последнее время приняла очень много беженцев и переселенцев. Начиная еще с 2014 года, с сирийского кризиса, заявил политолог.

«В страну прибыло очень много мигрантов. И они совершенно разные по своим взглядам. Их можно в какой-то степени оболванить теми радикальными элементами, которые находятся в Германии. Так что почва для такого рода экстремизма есть», — объяснил Топорнин.

Политолог уверен, что массовые задержания, которые произошли в Германии, как раз показывают, что полиция сумела вовремя раскрыть радикальную сеть. «Я думаю, что сейчас немецкие следственные группы будут проводить тщательные следственные действия и выяснять, кто они такие и что находится за их спинами. То есть, может, это вершина айсберга», — добавил он.

Хотя и до этого в разные годы немецкая полиция проводила такие акции. Поэтому это не совсем новое явление для Германии, напомнил Топорнин.

«Просто размах был не такой большой, и было понятно, с кем немецкая полиция имеет дело. В этот раз размах подготовки впечатляет, и размах арестов тоже. Конечно, это тревожное событие», — рассказал он.

Внешнее участие

При этом политолог сомневается в причастности к подготовке других стран. «Возможно, эта группа кооперировалась с французскими радикалами, с итальянскими: может, это разветвленная европейская сеть. Но я не думаю, что это какой-то сильный внешний фактор», — заключил он.

Американцев сложно подозревать в заинтересованности, китайцев еще меньше, нас — тоже. Методом исключения мы можем понять, что на 95 процентов — это внутренний фактор

Николай Топорнинполитолог
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Алена Шевченко
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