Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 7 декабря 2022Мир

Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки

Fox News: Байдена и Трампа не оказалось среди фаворитов будущих президентских выборов

Фото: Jeff Swensen / Getty Images

Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки. Среди них не оказалось бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена, пишет Fox News со ссылкой на несколько предварительных опросов.

Большинство избирателей Республиканской партии назвали своим главным претендентом на пост президента губернатора Флориды Рона Десантиса. Согласно недавнему опросу юридической школы Маркетта, 63 процента респондентов предпочли бы, чтобы Десантис был выбран Республиканской партией вместо Трампа, которого поддержали только 36 процентов опрошенных.

Другой опрос, проведенный Marist, показал, что около 54 процентов демократов считают, что наибольшие шансы их партии на победу связаны с кандидатом, отличным от Байдена. Однако несмотря на то, что 68 процентов американцев выступают против выдвижения действующего президента, к нему они относятся более благосклонно, чем к кандидатуре вице-президента Камалы Харрис.

Ранее опрос показал главные страхи американцев. Все больше граждан США обеспокоены угрозой ядерной войны, конфликтами стран из-за энергоресурсов и цифровой слежкой. Так, 69 процентов опрошенных заявили, что они «чрезвычайно» или «в некоторой степени» обеспокоены угрозой ядерной войны в ближайшие пять лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин захотел разобраться с хранением молдавского газа на Украине
Апартаменты в Москве стали дешевле «первички»
В Киеве заявили о нехватке мест в пунктах обогрева
ЕК захотела ограничить доступ России к дронам
ФСБ задержала адвоката при получении 300 тысяч рублей за выход россиянина по УДО
Американцы назвали основных фаворитов будущей президентской гонки
Мужчина помог возлюбленной убить мужа и инсценировал свое похищение
Названы способы привести кожу в порядок к Новому году
Кадыров предложил считать воспитание пяти и более детей профессией
Московского адвоката осудили на четыре года за аферу на 20 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.