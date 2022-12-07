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13:44, 7 декабря 2022Россия

Кремль прокомментировал ситуацию с подготовкой госпереворота в Германии

Песков заявил, что о вмешательстве России в ситуацию с госпереворотом в ФРГ речь не идет

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Ни о каком участии России в подготовке государственного переворота в Германии не может идти речь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это скорее внутренние проблемы ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может. Узнали мы об этом из сообщений СМИ. Нам нечего сказать об этом», — ответил представитель Кремля журналистам.

Ранее в немецкой Генпрокуратуре сообщили о задержании гражданки России по подозрению в подготовке госпереворота. В рамках этого дела в Германии задержали 25 человек. В отношении еще 27 проводятся следственные действия.

Позднее в посольстве России в Берлине заявили, что в дипмиссию не поступало уведомлений о задержании россиянки по делу о готовящемся в ФРГ госперевороте.

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Никита Абрамов
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