Планировавшие госпереворот в Германии экстремисты хотели создать новую армию

Генпрокурор ФРГ Франк сообщил о планах правых экстремистов создать новую армию в Германии

Экстремисты, которые планировали устроить госпереворот в Германии, также хотели создать новую армию. Об этом заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк, его слова приводит РИА Новости.

По версии Франка, у заговорщиков есть свой собственный совет, который выполняет функции правительства. Они создали свое «военное крыло», которое занималось вопросом организации новой немецкой армии.

Ранее полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты. Злоумышленники хотели взять штурмом Бундестаг. Правоохранителями были задержаны более 25 человек, среди которых были члены террористической организации правого толка и сочувствующие.

В беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин оценил вероятность внешнего вмешательства в предотвращенный в Германии госпереворот. По его словам, вероятнее всего, никто извне не планировал вмешиваться во внутренние дела Германии.