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19:14, 7 декабря 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности сочетания молока и хлеба

Врач Чистякова: сочетание хлеба и молока может вызвать диарею

Фото: Gorrin Bel / Unsplash

Запивать хлеб молоком вредно для пищеварения, рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Об опасности популярного сочетания продуктов она предупредила россиян в своем Telegram-канале.

«Белок молока плохо сочетается с другими продуктами, это способствует ухудшению работы ЖКТ, появлению диареи», — предостерегла Чистякова.

Кроме того, она порекомендовала реже добавлять молоко в чай и кофе, поскольку это сочетание образует в организме нерастворимые соединения, нагружающие почки.

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Ранее Чистякова рассказала о влиянии молока на боль в желудке. По ее словам, употребление молока может облегчить желудочную боль только на несколько часов.

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Александра Лисица
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