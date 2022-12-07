В Индонезии призвали послать к черту помощь США после критики новых законов

Совет улемов Индонезии призвал послать к черту помощь США после критики новых законов

Глава Совета улемов, высшего религиозного органа Индонезии, Анвар Аббас призвал послать к черту инвестиции и помощь со стороны США после критики нового уголовного кодекса страны. Об этом пишет портал Detik со ссылкой на его заявление.

Речь идет о критике, прозвучавшей от посла США в Индонезии. Она, как отмечает Аббас, имела явный угрожающий тон. Из речи представителя США якобы было ясно, что Вашингтон хочет заставить народ Индонезии «терпеть практику ЛГБТ», а если местные власти не захотят следовать этим законам, США остановят свои инвестиции.

«Если Соединенные Штаты продолжают навязывать свое отношение и взгляды подобным образом, то мы должны сказать: к черту вашу помощь и инвестиции!» — ответил Аббас. Он выразил сожаление по поводу взглядов властей США на новый уголовный кодекс Индонезии, так как они, по мнению Аббаса, показывают нежелание признавать народ страны независимой нацией.

Ранее индонезийский парламент утвердил новый уголовный кодекс, который вводит наказание за секс между неженатыми партнерами. Помимо этого, в стране запрещены однополые браки.

Позже посол США в Индонезии Сунг И Ким указал, что такие нововведения плохо скажутся на инвестиционном, деловом и туристическом климате в Индонезии. Он также призвал страну уважать права представителей ЛГБТ-сообщества.