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23:18, 7 декабря 2022Бывший СССР

Киев обратился к ЕС с просьбой ввести санкции против еще одной отрасли в России

Кулеба написал письмо Боррелю с призывом ввести санкции против российского ракетостроения
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Киев обратился к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного производства, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Политик написал письмо главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, где объяснил необходимость введения ограничений против еще одной отрасли в России — ракетостроения. «Сегодня я отправил письмо с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет», — призвал он.

В среду, 7 декабря, Еврокомиссия (ЕК) представила девятый пакет санкций против Москвы. Список ограничений касается трех российских банков. Он предусматривает полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов. Меры введут против почти 200 физических лиц и организаций, среди которых военные, политики, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и партии. ЕК также призвала заблокировать четыре российских телеканала.

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Марина Совина
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