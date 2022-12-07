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12:30, 7 декабря 2022Культура

Эштон Кутчер рассказал о чувстве вины перед братом-близнецом с ДЦП

Актер Эштон Кутчер рассказал о чувстве вины перед братом-близнецом с ДЦП

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Американский актер Эштон Кутчер рассказал, что чувствовал вину перед своим братом-близнецом Майклом с ДЦП. Его слова передает Entertainment Tonight.

В одном из эпизодов сериала «Проверка с доктором Агусом» Кутчер признался, что задавался вопросами о том, почему все трудности достались его брату: «Почему мне повезло родиться счастливым? А у него [Майкла] центральный паралич, потом ему делают пересадку сердца, потом у него находят тромб. Все эти вещи [происходят], и ты думаешь: кто должен через это пройти? Почему я родился здоровым?»

Актер вспомнил, как в начале его карьеры Майкл приехал к нему в Нью-Йорк и попросил Эштона не жалеть его. «Он сказал: "Каждый раз, когда вы жалеете меня, вы меня принижаете. Это та жизнь, которую я знаю. Не жалейте о том единственном, что у меня есть"», — вспомнил Кутчер.

Эштон и Майкл родились 7 февраля 1978 года с разницей в пять минут. В возрасте трех лет брату актера диагностировали ДЦП. Через 10 лет ему потребовалась пересадка сердца из-за вирусной инфекции.

Ранее Эштон Кутчер описал ощущения при грозящей слепоте.

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Дениза Мацаева
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