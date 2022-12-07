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12:55, 7 декабря 2022Мир

Лавров назвал медицинским фактом неспособность Европы защитить свои интересы

Глава МИД Лавров назвал медицинским фактом неспособность Европы защитить свои интересы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У Европы есть интересы, которые не совпадают с интересами США, но она не может их защитить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр назвал медицинским фактом неспособность европейских стран отстаивать свои потребности. «По крайней мере, итоги либо отсутствие таковых визита президента [Франции Эммануэля] Макрона в Вашингтон укрепляют меня в этом мнении», — указал он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что политика Вашингтона по изоляции России провалилась, поскольку страна является ключевым игроком в международном сообществе. При этом дипломат полагает, что многие страны, в том числе европейские, готовы подстраивать свою политику под интересы американцев.

«К сожалению, мы видим, что многие страны готовы подчинить собственную политику интересам других государств, что произошло с Евросоюзом, который в политическом смысле становится (...) инструментом сугубо американских интересов», — подчеркнул Грушко, назвав ЕС придатком, обслуживающим Соединенные Штаты.

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Виктория Кондратьева
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