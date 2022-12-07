В ЛНР отчитались о потерях ВСУ на артемовском направлении

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ на артемовском направлении теряют около батальона ежедневно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава убитыми и ранеными. Об этом со ссылкой на офицера Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрея Марочко сообщает ТАСС.

«По нашим данным, ежедневно они теряют как минимум до батальона личного состава — это санитарные и безвозвратные потери», — уточнил он, комментируя предполагаемые потери ВСУ в эфире телеканала «Соловьев Live».

Оценивая текущую обстановку, представитель Народной милиции ЛНР заметил, что украинские войска несут потери из-за попыток совершить прорыв в районе Сватова и Кременной. По его словам, такие попытки предпринимаются ежедневно.

Ранее сообщалось, что в двух регионах на востоке Украины объявили воздушную тревогу, она действует в Харьковской и Днепропетровской областях.